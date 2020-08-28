馬西屏過去曾是政論節目常客，64歲的他近年因病頻繁入院，近期出新書《我的神鬼靈療傳奇》，自曝5年前巧遇通靈大師，預言他今年將面臨生死大劫，之前時間未到不以為然，如今時間將至，他到處求神問卜，年初三太子要他改變生活方式，「罵人節目少上，不要造口業」，直至今日他都無再上政治類節目，問及此刻心情，馬西屏坦言，「現在時間要到了，忐忑不安」！

上一次大劫是5年開心臟手術，康復後，有天到友人盧總裁辦公室等候，巧遇聞名通靈大師，不料大師一看到馬西屏便說：「恭喜你渡過了這一劫，但5年後你還有一個生死劫，這個劫你過不去。」當時大病初癒的他並未多想，5年後，馬西屏請示三太子，對方說「若你渡過的話，未來會很長壽」，令馬為之振奮，三太子暗示他有2個月要特別注意，問是哪2個月？馬西屏說，「還沒到，不然我不用那麼擔心」，三太子還要他別上電視節目造口業，但因馬眷戀舞台，折衷選擇上軟性節目。

他說《我的神鬼靈療傳奇》是本救命的書，救的不是他人，是馬西屏本人。他今年春酒遇到一位有功力的朋友，認為人的命氣是由氣場決定，一看到馬就覺得他氣場太弱，提議馬出書集氣，說不定就能將此劫解開。問及好友劉寶傑是否知情？馬西屏笑說他還不曉得，但有請對方擔任推薦人，猜對方知道後的反應？「我不知道，至少他會明白我為什麼最近沒上《關鍵時刻》」。

馬西屏5年動前心臟手術後，出現記憶力退化的後遺症，他坦言近年每況愈下，但他每晚固定會在線上下一盤圍棋鍛鍊腦力，還會打橋牌，身為台大橋藝社社長的他，自傲曾獲橋牌全國北區大專杯冠軍。馬西屏兒子畢業後當社會記者，後來請辭考警察，馬西屏昨透露愛子申請到校園緝毒組，問及會擔心安危嗎？「不會，就讓他做喜歡做的事」。

(中時 )