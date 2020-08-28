宏佳騰（1599）28日舉辦電車上市周年記者會，宣布繼2019年推出第一台智慧電車Ai-1系列車款後，領先全台技術驚喜發布全新概念電動車Ai-2 Gather。宏佳騰執行長林東閔也於發表會中和台灣大哥大總經理林之晨同台宣布，以企業結盟關係，聯手開發智慧車聯網的應用，持續推動次世代的騎乘體驗。

宏佳騰進軍電車市場後，憑藉其20年來精湛的造車工藝及領先的智慧科技，站穩機車市場，今年前七月領牌5,601輛（油車＋電車），較去年同期成長222.27％，成為同業中成長冠軍，帶動宏佳騰前七月累計營收達13.56億元，年增1.95％。

宏佳騰執行長林東閔指出，自去年推出Ai-1系列車款後，陸續以Ai-1 Sport、Ai-1 Comfort/Comfort+多款車型深受消費者青睞。而６月剛推出的Ai-1 Sport ABS車款，搭載最新BOSCH 10 A.B.S防鎖死煞車系統，在強化騎乘安全性之餘，也使得銷售數字持續攀升；新車款加上外銷市場回溫，讓宏佳騰7月營收來到2.10億元，年增47.59％、月增49.73％。

宏佳騰28日同步發表Ai-2 Gather三輪智慧電動概念車，宣布成為PBGN聯盟首位自行研發車架的車廠，創造台灣智慧電車全新里程碑。林東閔表示：「在宏佳騰智慧電車滿周年之際，我們除了帶來Ai-2 Gather 三輪智慧電動概念車，也期待Ai-2 Gather透過搭載升級後的CROXERA並連動車聯網服務，滿足物流業者重視的駕駛行為、安全提醒、系統連動等機制，帶領台灣商務應用邁向更安全、更便捷的智慧時代，為使用者帶來更多智慧電車獨家價值。」

林東閔更宣布宏佳騰與台灣大哥大團隊攜手合作，實現全台第一款4G車聯網機車，透過雙強聯手的競爭優勢，及早布局5G世代。林東閔進一步提到，透過CROXERA升級的雲端服務，新一代IoV車聯網服務將有更多功能將推出，包括更多不同的行車安全提醒，將透過新一代 SMART NOTICE（智慧通知）功能被實現；未來道路側與車體本身的資訊也將產生更多連結，能更早因應即時路況，替駕駛提供預警指示，大幅提升騎乘安全性。除此之外，宏佳騰與台灣大哥大正在進行中的4G OTA和車隊管理服務，也將使IoV車聯網功能有更多發展性。

除了推出Ai-2 Gather三輪智慧電動概念車外，宏佳騰也將針對商用領域率先開發4G版CROXERA智慧儀表，聚焦提供商務人士、物流業者與一般使用者更強大的客製化服務，將交通安全與數位服務推升到新的領域，持續推動智慧騎乘的進化。法人表示，宏佳騰今年在內銷市場上表現亮眼，外銷訂單部分也逐漸加溫，以現況看來，宏佳騰今年營收獲利表現樂觀可期。

(工商 )