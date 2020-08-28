產銷PGO品牌機車的摩特動力，為打破車市傳統淡季，推出民俗月「PGO周周抽AirPods」活動，農曆7月期間將抽出共20台，來帶動買氣。同時，目前購車方案還能搭配指定機種振興券加碼折抵、七期汰舊換新補助、ABS/CBS補助、PGO現金購車再加碼等，最高補助可達2.03萬元，期待推升淡季淡季業績，較往年平均數成長兩成。

(工商 )