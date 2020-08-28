PGO行銷機車 民俗月逆勢推抽獎活動 21:232020/08/28 工商 陳信榮 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 產銷PGO品牌機車的摩特動力，為打破車市傳統淡季，推出民俗月「PGO周周抽AirPods」活動，農曆7月期間將抽出共20台，來帶動買氣。同時，目前購車方案還能搭配指定機種振興券加碼折抵、七期汰舊換新補助、ABS/CBS補助、PGO現金購車再加碼等，最高補助可達2.03萬元，期待推升淡季淡季業績，較往年平均數成長兩成。 (工商 ) #PGO #民俗月 #淡季 #七期 #行銷 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 屏東墾丁獲讀者文摘旅遊金獎 04:102020/08/28 地方新聞 金門大推秋季旅遊 主題活動精采登場 17:132020/08/28 生活 基隆放水燈遊行不封街 推城市限定零食保平安 17:202020/08/28 生活 沉睡的海狸模型亮相 國軍感謝賽夏族親馳援 18:342020/08/28 寶島 台灣Pay 擬推紅利點數機制 04:102020/08/28 投資理財 9月4大新制上路 租屋杜絕惡房東、兒童座椅用錯罰3000 19:362020/08/28 生活 WeMo Scooter 搶暑假機車考照潮 04:102020/08/28 產業特刊 旺House》 引領全台建築潮流 「新潤心城」打造無障礙友善住宅 創超高詢問熱度 13:302020/08/28 財經 台南屏東攜手拚觀光 加碼酷卡抽獎 04:102020/08/28 產業．科技 宅經濟持續發酵 開學首周影音展刺激買氣 16:302020/08/28 財經 財經熱門新聞 華為最後逃生門被堵死 謝金河爆晶片一哥剩2條活路 - 財經 陸晶圓龍頭遭轟背叛華為 台積電叛將一席話點出殘酷事實 - 財經 外資開降評第一槍 台積電恐爆庫存風險 股價突然斷電 - 財經 台積電老將求去真相曝光 陸廠快崩潰 7奈米機台去哪了？ - 財經 2大關鍵數據遠落後台積電 韓媒嘆：三星徹底輸了 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。