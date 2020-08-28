未來之星對抗賽28(五)晚上由亞大棒與臺電率先交鋒，亞大棒推出曾仁和先發上陣，而台電則推出當家左投先發，兩人分別繳出6局無失分與5.2局失1分好投，兩隊打完七局戰成平手，不過八局下一人出局二壘有人，李亦崴適時安打送回壘上的顏國晉，九局上郭定泓順利守成，終場亞大棒就以2：1險勝臺電。

本週對抗賽輪到南部老牌勁旅臺灣電力登場，雖然前陣子南部天氣導致練習量減少，不過台電依然展現傳統強隊實力，王宗豪先發5.2局因手指頭破皮不得不退場，留下4支安打與3次保送但只失1分成績退場，反觀曾仁和6局投球中只被擊出2支零星安打另外送出3次三振沒有任何四死球無失分，也讓亞大棒在前6局結束保有1分領先。

不過七局上亞大棒改由林鋅杰中繼，先被陳偉志二壘安打，再藉著推進到達三壘，並靠著蔡智榆高飛犧牲打追平比數，不過亞大棒並未氣餒，八局下顏國晉獲得觸身球上壘，靠著推進來到二壘，李亦崴一棒擊出左外野落地安打，也讓顏國晉快馬加鞭衝回本壘攻下超前分，最後九局上，亞大棒改由郭定泓登板救援，一出局後三壘手守備失誤加上投手暴投，也讓台電一出局攻占二壘，不過郭定泓穩定下來抓下最後兩個出局數，也幫助亞大棒以2：1擊敗台電。

湯登凱總教練表示：「王宗豪是個很有經驗的投手，被上壘也不會急躁，反而是亞大棒選手比較年輕，比較沒有耐心，節奏反而被投手帶走，幾次戰術執行也都不徹底，也讓比分一直很糾結，不然今天投手群全場只被擊出4支安打與1次觸身球，表現很穩定，特別是曾仁和也與陣中其他選手分享比賽經驗，相信大家也都很有收穫。」

(中時 )