蔡英文總統今天宣布開放含瘦肉精美豬、30月齡以上的美牛進口，並稱此次用行政命令就可解決。國民黨文傳會副主委黃子哲批評，擺明了就是完全不想讓立法院插手，但這明顯牴觸立法院過去在修法時所通過的附帶決議，立法院被蔡英文塑膠，而立法院長游錫堃及民進黨團竟連吭一聲也不敢。

黃子哲說，2010年1月，立法院通過「食品衛生管理法第11條」修正案，明文禁止美國牛絞肉、內臟等六項高風險部位進口。當時民進黨與國民黨另外再共同通過一項附帶決議，即「嚴禁30月齡牛以上」牛隻之牛肉及相關製品進口。

2012年7月，立法院再度通過「食品衛生管理法部分條文」修正案，開放含萊克多包胺的美牛進口。但同時也通過附帶決議，「以牛肉為限，不得包括豬肉及豬、牛內臟」。

黃子哲質疑，蔡英文此次要放寬或開放美牛以及美豬進口的政策，事先既沒有與豬農或相關團體溝通，連最高民意機關的立法院知會一聲也沒有，甚至違背過去立法院在三讀法案同時，所另外通過的二項附帶決議。蔡英文踐踏民意與國會，讓立法院比橡皮圖章還不如，像極了前副總統呂秀蓮對小英所形容的「武則天」。

黃子哲說，其實當年馬英九也可以以行政命令來開放美牛，但為尊重立法院，還是選擇以「安全容許、牛豬分離、強制標示、排除內臟」的原則，在立院三讀通過食品衛生管理法的修正，透過法律授權的方式，讓行政部門來執行。平常綠營老愛消費馬英九，怎麼現在蔡英文及民進黨不來「馬維拉」一下，看看誰比較尊重民意？

黃子哲抨擊，或許是老美逼急了怕夜長夢多，也許是擔心透過立院修法會橫生枝節，蔡英文最終選擇用走捷徑、耍獨裁的方式來決策，但代價便是輾壓立法院，是踐踏了民意，甚至是犧牲了人民的健康。而關於小英說好的謙卑與反省，則成為最大的諷刺與笑話。

(中時 )