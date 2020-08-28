網紅「館長」陳之漢今天(28日)凌晨2點半遭23歲男子劉丞浩埋伏連開3槍，緊急送往醫院治療，幸虧沒有擊中要害，經歷7小時的手術後情況穩定，不過有眼尖網友意外發現，館長中彈當下直播時所穿的上衣，竟然是動漫《鬼滅之刃》男主角「炭治郎」用來閃避要害的符咒，引發熱烈討論。
網友在PTT八卦版PO文「館長穿的衣服上圖案是不是跟炭治郎一樣」，他指出，《鬼滅之刃》男主角炭治郎靠著這個符咒，迴避了所有致命攻擊，扭轉劣勢，沒想到館長衣服圖案跟動畫中的符咒一模一樣，也幸運躲開要害，詢問「這個圖案是不是有某種魔力阿」。
鄉民看到後熱烈討論，紛紛留言：「這樣都被你發現XD」、「這件要被掃貨了」、「靠邀，原來開直播是為了業配」、「真正的用生命在業配」、「笑死，難怪覺得有點眼熟」、「史上最玩命業配，其他youtuber學著點」、「原來是鬼滅粉給推」、「建議國軍大量採購」。
事實上館長旗下品牌「惡名昭彰」服飾今年3月才與《鬼滅之刃》的台灣代理商木棉花國際公司簽約，取得授權，隨後也推出一系列聯名服飾。
(中時新聞網)
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。