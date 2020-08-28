館長中槍不忘開直播，有眼尖網友發現館長所穿的衣服就是鬼滅之刃男主角炭治郎用來閃避要害，扭轉戰局的符咒圖案 (圖／館長直播)

鄉民看到笑翻，直呼「這樣都被發現」、「用生命業配」、「難怪很眼熟」。圖為鬼滅之刃男主角炭治郎 (圖／PTT)

網紅「館長」陳之漢今天(28日)凌晨2點半遭23歲男子劉丞浩埋伏連開3槍，緊急送往醫院治療，幸虧沒有擊中要害，經歷7小時的手術後情況穩定，不過有眼尖網友意外發現，館長中彈當下直播時所穿的上衣，竟然是動漫《鬼滅之刃》男主角「炭治郎」用來閃避要害的符咒，引發熱烈討論。

網友在PTT八卦版PO文「館長穿的衣服上圖案是不是跟炭治郎一樣」，他指出，《鬼滅之刃》男主角炭治郎靠著這個符咒，迴避了所有致命攻擊，扭轉劣勢，沒想到館長衣服圖案跟動畫中的符咒一模一樣，也幸運躲開要害，詢問「這個圖案是不是有某種魔力阿」。

鄉民看到後熱烈討論，紛紛留言：「這樣都被你發現XD」、「這件要被掃貨了」、「靠邀，原來開直播是為了業配」、「真正的用生命在業配」、「笑死，難怪覺得有點眼熟」、「史上最玩命業配，其他youtuber學著點」、「原來是鬼滅粉給推」、「建議國軍大量採購」。

事實上館長旗下品牌「惡名昭彰」服飾今年3月才與《鬼滅之刃》的台灣代理商木棉花國際公司簽約，取得授權，隨後也推出一系列聯名服飾。

(中時新聞網)