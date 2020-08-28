創立22年的樂團「HOt SHOCk」，在團長高小羊團長帶領下，由第五代成員主唱、也是《超偶》第七屆亞軍的陳佩潔重新詮釋高慧君當年的抒情經典〈若即若離〉，該曲的作詞作曲人也是高小羊本人，當時這首歌原本是要讓張學友收錄在專輯中，但高慧君聽完後非常喜歡，透過張學友御用製作人林明陽老師轉介，交由高慧君演唱發行，〈若即若離〉陰錯陽差與歌神擦肩而過，讓創作老師常常自嘲：「這是我們與歌神最近的距離！」

身為主唱的陳佩潔，為此壓力大到在錄音室猛掉頭髮，「慧君姐的唱腔太強大，加上原版歌曲最大難度在於副歌，必須用一口氣完整逐字唱完無法換氣，所以在演唱前一直把歌曲幻想發生在個人情感現實中，然後盡力詮釋。」高小羊還特別請高慧君「講古」，還原自己當時錄唱狀況。高慧君開心地表示：「《若即若離》是我專輯中的愛歌之一，製作人林明陽老師為了讓我把歌詮釋到位，還說了許多傷心的故事讓我痛哭流涕進入狀況，而且我記得這首歌錄了四天才大功告成，可見當年製作人要求多麼嚴苛且重視這首歌曲！」

HOt SHOCk成立至今第五代，常態正式輪調約18位團員，持續配合的人更超過50位以上，合作的知名藝人不計其數，包含林俊傑、蕭敬騰、張韶涵、A-Lin、飛兒樂團、信、徐佳瑩、曹格、周華健、任賢齊、陳昇等等，團員多為藝人演唱會擔綱樂手、和聲等重要角色。一直以來孕育台灣無數音樂人的音樂殿堂 EZ5 ，目前主要的 「House 樂隊」，全部都是HOt SHOCk 仍現役合作的樂隊成員。

HOt SHOCk成立至今已演進到第五代。（星火映畫提供）

(中時 )