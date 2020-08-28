蔡英文總統今天宣布開放含瘦肉精美豬、30月齡以上的美牛進口。對此，前總統馬英九辦公室表示，蔡英文過去帶頭反對開放美牛、美豬，並以「反出賣、反毒牛」批評馬政府，如今卻在沒有通知國會、也沒有跟畜牧業者溝通的情況下擴大開放，應該為雙重標準與髮夾彎向社會大眾道歉。

馬辦指出，蔡英文說要以「科學證據、國際標準」處理美牛與美豬問題，並要明確標示商品來源，這些主張馬英九任內都曾提出，但當時民進黨立委大聲反對，不但霸佔立法院主席台阻止開會，還要求「總統下台」。現在蔡英文卻片面宣布開放美豬及30月齡的美牛進口，這種雙重標準，如何能取信國人？

馬辦表示，一如民進黨在野時反對跟大陸簽《兩岸經濟合作架構協議（ECFA）》，說它是「糖衣毒藥」，但10年後發現ECFA節省台灣出口商2千億台幣的關稅，現在卻要經濟部與陸委會懇求大陸國台辦不要終止ECFA；民進黨在野時全力阻擋美牛、美豬進口，執政後卻髮夾彎開放，蔡英文為其「對內欺騙國人、對外卑躬屈膝」的政策，再添一例。

(中時 )