地牛又翻身！根據中央氣象局最新資訊，28日晚間21時03分在台東縣近海深19公里，發生芮氏規模4.1的地震，最大震度3級。震央位於台東縣政府南偏西方39.8公里(位於台東縣近海)。各地最大震度，屏東縣以及高雄市皆為1級。

其實，今日凌晨1時59分在臺東也發生芮氏規模3.7地震，地震深度19.8公里。最大震度，台東縣3級。還好地震搖晃時間並不長，目前尚未有災情傳出。

(中時新聞網)