21：03台東近海規模4.1地震 最大震度台東3級 21:352020/08/28 中時新聞網 羅心妤 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 台東今晚21:03分發生芮氏規模4.1地震，震度最大3級。(圖取自中央氣象局) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 地牛又翻身！根據中央氣象局最新資訊，28日晚間21時03分在台東縣近海深19公里，發生芮氏規模4.1的地震，最大震度3級。震央位於台東縣政府南偏西方39.8公里(位於台東縣近海)。各地最大震度，屏東縣以及高雄市皆為1級。 其實，今日凌晨1時59分在臺東也發生芮氏規模3.7地震，地震深度19.8公里。最大震度，台東縣3級。還好地震搖晃時間並不長，目前尚未有災情傳出。 (中時新聞網) #芮氏規模 #台東縣 #地震 #地牛 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 台東凌晨01：59芮氏規模3.7地震 最大震度3級 04:412020/08/28 生活 06：15東部海域5.5地震 最大震度花蓮、台東2級 08:582020/08/27 生活 台中15期市地重劃動工 創3贏 04:102020/08/27 地方新聞 操盤心法－雲端運用衍生商機方興未艾、美科技股續創高 04:102020/08/28 證券．權證 亞債收益空間 勝同級美國債 04:102020/08/28 投資理財 橋頭地檢署破全台最大市值4億「大麻栽植工廠」起獲1361大麻植株 13:082020/08/28 社會 開放美豬牛進口 翁章梁：應用最大誠意化解豬農疑慮 18:422020/08/28 政治 《金融》政策、資金面加持 國泰證：中港股市後市可期 10:512020/08/28 財經 兩岸5G ETF人氣王 都是追蹤這檔爆款指數 14:502020/08/27 財經 試駕報告－豪華休旅 動力完勝 KIA Carens CRDi 五人座旗艦版 04:102020/08/28 產業特刊 生活熱門新聞 梅莎生成 強度恐達中颱！不排除發警報 - 生活 美豬、美牛擋不住了 醫師憂：瘦肉精恐危害健康 - 生活 彰化篩檢開牌莊人祥結尾驚吐19字 網傻眼：根本羞辱葉彥伯 - 生活 館長中槍「全閃過要害」衣服藏玄機 網一看驚：要被掃貨了 - 生活 市長換人高雄淹慘卻沒人罵 當地人揭真相：真的不意外 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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