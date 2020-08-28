和泰汽車集團旗下子公司「台灣豐田產業機械股份有限公司」，獲經濟部核准變更登記，正式更名為「和泰豐田物料運搬股份有限公司」。

和泰汽車表示，自1964年取得日本豐田堆高機在台總代理以來，一直秉持顧客第一的經營理念，提供各產業界優質的產品與服務。在2003年，為提供顧客更專業及專屬的服務，將產業車部門公司化，成立「台灣豐田產業機械股份有限公司」，專營TOYOTA產業車輛銷售、售後服務、零件進（出）口及租賃業務。

為能滿足產業的發展及顧客的需求，提供更加多元的產品與服務，和泰汽車集團於今年期許旗下子公司跨入新的經營領域，推動倉儲物流規劃服務與提供智能物流設備，為配合此經營領域的擴展，一併變更公司行號的名稱，藉此更廣泛的為物料運搬產業提供完整的產品與服務，如：無人搬運AGV、倉儲規劃等。

順利完成公司更名作業後，也將陸續規劃並推出多項新產品與服務，如TOYOTA新型－鋰電池堆高機、冷凍櫃專用－電動立式機型、彈性的租賃服務等，為物料運搬的產業帶來全新的風貌。

(工商 )