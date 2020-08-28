收視率破表的公視戲劇《我的婆婆怎麼那麼可愛》，同時喚醒民眾對台灣傳統大餅的熱情，大餅產業重鎮的南台灣整個8月都鏘鏘滾，先是月中的首屆南臺灣大餅節，甄選出「傳統工藝」和「產品創新」兩大獎，這個周末（8月28日至31日），業者還「揪團」北上直接進駐台北世貿一館「2020臺灣國際美食暨伴手禮展」，讓北台灣民眾親嚐像珍賀齋發貴師傅做出來的漢餅。

點子發嚮單位經濟部商業司，幫助大餅業者進行系列的廣宣活動，藉由此次主題館的設置，以及展覽的集客力，吸引不同族群的目光，增加買氣。

協助邀集大餅業者北上的商研院團隊，每個人都快成了珍賀齋的主顧。世貿館場的主題館內，集合「南臺灣大餅節」30家獲獎大餅業者的得獎產品，展現南台灣大餅業者在製餅工藝的高規格及水準。

該團隊表示，會場裡除了安排現場試吃活動，更安排獲獎業者代表：一味香（臺南市） 、全喜餅舖（高雄市）、明玉餅店（嘉義縣） 、英銓餅舖（屏東縣）、深緣及水（臺南市）、華珍食品（屏東縣）、福榮囍餅（雲林縣）及順利餅舖（臺南市）等8家傳統名店，在現場活動中介紹自家產品的特色，並推出優惠產品組合進行展售促銷活動，結合買氣增加業績。

一如戲裡的故事情節，發貴師傅一再嘗試研發新餅，首屆南臺灣大餅節稍早選出兩大類，為「傳承組」產品的懷舊風味及「創新組」產品的特色風情，商研院說，大餅展示提供準備結婚的新人更多選擇，加上接近中秋節送禮也能受到民眾的實際需求。

(工商 )