台鈴工業自主研發全新智慧雙輪品牌eReady，第一款產品eReadyFun，28日於桃園平鎮工廠舉行量產車下線典禮，桃園市長鄭文燦親臨見證。

台鈴工業表示，在桃園深耕多年，從前身台隆工業開始就不斷提升技術與創新水平，不僅成為台灣第一家外銷沙灘車的品牌，也是目前台灣外銷最多125cc摩托車到日本的速克達製造商，而全新電動機車品牌eReady，更以桃園市平鎮區作為量產基地。

eReadyFun下線的第一台量產車為主打色羨亮黃，由桃園市長鄭文燦、台隆集團董事長黃教漳、台鈴工業董事長黃教信一同見證，會後鄭文燦並參觀台鈴廠內設置的台灣二輪產業第一座蓄熱式焚化爐。台鈴介紹，蓄熱式焚化爐是現代化工業中，處理揮發性有機廢棄物最有效率的方法，燃燒揮發性有機廢棄物可達97％以上，處理過程不需要外加燃料，餘熱可回收再利用，達到環保又節能的目的，對於環境永續發展的承諾，台鈴工業在廢棄物處理上也有不妥協的堅持。

而在eReadyFun第一台量產車下線的同日，eReady中壢店也正式開幕。作為桃園市第一家eReady服務中心，eReady中壢店將品牌差異化結合店鋪的設計，提供給所有電動車車主一個嶄新的購車氛圍，也讓eReady中壢店成為桃園市創新店鋪的新指標。

(工商 )