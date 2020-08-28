中央決定開放萊克多巴胺豬肉進口，桃園市長鄭文燦稍早在臉書表態，他認為，台灣消費者喜愛的是國產溫體豬肉，被替代的可能性很小。他指出，貿易戰促成全球供應鍊重組，台灣必須把握契機，如果因為美豬美牛進口問題，猶豫不決，正反對立，台灣的機會流失，看不見的損失難以評估。

鄭文燦寫到，開放萊克多巴胺豬肉進口是很困難的決定，但經貿要接軌國際，食安也要接受國際標準。過去他也曾經依照立法院主張「檢出」，表達過一樣立場。不過2012年聯合國國際食品法典委員會，制定了萊克多巴胺容許量的國際標準，但台灣一直沒有完成接受的程序。

他認為，化解爭議最好的方法，就是依據國際標準。且包含日本、韓國、澳洲、紐西蘭及所有CPTPP國家，都已開放萊克多巴胺微量容許值的豬肉進口。他又寫到，台灣進口冷凍豬肉僅占10％，且台灣消費者喜愛的是國產溫體豬肉，豬肉產地都要標示後，不管是大賣場、超市、傳統市場、餐廳及小吃店等，消費者不至於混淆。

另外他寫到，貿易戰促成全球供應鍊重組，台灣必須把握契機，如果因為美豬美牛進口問題，猶豫不決，正反對立，台灣的機會流失，看不見的損失難以評估。

(中時 )