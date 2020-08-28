「屏東獨立音樂季—唱給海聽」28日起連兩天在墾丁大灣遊憩區登場，首日邀請Marz23、海豚刑警、P!SCO、張三李四、柯泯薰、Karencici、四分衛輪番嗨唱。今活動下午1點開唱，由Marz23率先打頭陣。前一天墾丁還碰上豪雨攪局，沒想到Marz23一開唱就迎來大晴天，為了首次單飛後獻出墾丁處男秀，他特別把上週才剛結束的專輯首發演唱會，濃縮成30分鐘精華，一次放大絕炸翻現場！性格直率的他，唱到一半更直接隨性坐在舞台邊，與樂迷近距離互動。

剛推出個人首張專輯的Marz23，同時身兼TRASH主唱阿夜，不論本尊分身都將個人魅力發揮極致。緊接著又全心投入樂團TRASH新專輯製作，為了勤跑宣傳已經2個月沒休假，被問及享受目前狀態？他坦言：「其實是很緊繃的，沒有一刻能真的放鬆，但這次來屏東有放鬆到，朋友在這邊開民宿，帶我們去當地的 酒吧，吃一些當地的東西，有舒壓到。」昨剛好是他唯一休假時光，難得有空檔偷閒，他說：「其實之前就蠻常到墾丁，身邊很多朋友在這裡開店，常去山羊飯館，但通常已經喝到無意識的在台上跟一些朋友jam。」演出結束後，緊接著他又馬不停蹄趕回台北參與金曲獎系列節目的錄影。

入圍今年金曲獎最佳樂團的「海豚刑警」，第一次來墾丁開唱的主唱楊淑芬開心直呼：「很難得在海邊唱歌，感覺超爽的，我剛已經後面的海邊走走，內褲整個濕掉，現在腳還全部都是沙！」他們除了選唱多首入圍專輯中歌曲，還特別曝光未發表的新歌《胖到內褲都無情的爆炸》，主唱楊淑芬解釋：「這首歌是去年寫的新歌，在講一些看起來很快樂的人，也是有悲傷的時候。」

預計年底發行新專輯的創作才女柯泯薰，因受疫情影響，這次是她今年首場演出，過去頂著「晴女」封號的她，除了開心能見到許久不見的歌迷，也表示：「感謝台灣每一個人的齊心努力，但希望大家還是不能鬆懈防疫，也得知南台灣連續下了好久的雨，別擔心，晴女來了！」日前順利完成首場個唱的Karencici，這次參與屏東獨立音樂季演出，是她生平第一次前往墾丁，讓台上在唱的時候都充滿新鮮感，她也直呼：「人生終於第一次來到墾丁，希望待會有時間可以多去逛逛吃小吃。」

「屏東獨立音樂季—唱給海聽」28日起連續二天在墾丁開唱。（寬寬整合行銷提供）

「屏東獨立音樂季—唱給海聽」28日起連續二天在墾丁開唱。（寬寬整合行銷提供）

(中時 )