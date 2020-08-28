蔡英文總統今天宣布開放美豬、美牛進口，美國國務卿蓬佩奧表示，這項舉措為深化美台經貿關係打開了一扇大門。我們肯定蔡總統的領導風範。

美國在台協會（AIT）臉書轉發蓬佩奧推文：「美國樂見蔡英文總統在8月28日發表的聲明，聲明指出台灣將盡快取消對美國豬肉和牛肉的進口限制。這項舉措為深化美台經貿關係打開了一扇大門。我們肯定蔡總統的領導風範。

蔡英文總統今天率領府院高層召開記者會，宣布開放美豬及美牛相關事宜；總統致詞表示，「今天，我們主要是要來替台灣做出一個關鍵的決定、解決一個懸宕已久的問題」；這是一個是基於國家經濟利益，符合未來總體戰略目標的決定；經過這幾年的謹慎評估，在保障國民健康的前提下，依據科學證據、國際標準，訂定進口豬肉萊克多巴胺安全容許值，以及放寬30月齡以上的美國牛肉進口。

總統強調，台灣的經濟，正站在歷史的轉折點上，「我們必須掌握戰略機運，為台灣推開障礙，打開活路，走向全球經濟的新舞台」。」

(中時 )