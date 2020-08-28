暑假來到最後1個周末，富邦文教基金會在今(28)、明(29)兩天，邀請爸爸媽媽帶著小朋友們一起來臺北文創一樓的文化廣場，參加「momo mini親子電影院」首場露天放映會，今天的主題是動物狂歡夜，許多孩子們裝扮成動物造型，帶著家中心愛的動物一起來走紅毯、欣賞影片。

富邦文教基金會董事陳藹玲致詞時表示，今年正好是富邦文教基金會成立30周年，在3C、影像的世代，每個孩子都可以是一位內容消費者和創造者、隨時都能接收和製造不同的影像，因此，我們一直不斷在國小、國中推動影像教育計畫，希望可以讓孩子們看到多元的影音作品，啟發創造力跟獨立思考力，特別成立了「momo mini親子電影院」，未來在北中南都會有實體的momo mini親子電影院播放來自世界各國和台灣本土多元、優秀的兒少影視作品。

為期兩天的露天放映會有許多來自國內外的優秀作品，例如：二天都會放映的《動物哇哈哈》，這是德國動畫導演Julia Ocker作品，畫風色彩柔和、故事節奏明快，獲得許多國際大獎，包括紐約國際兒童電影節觀眾票選獎。其他不同的動畫短片也使用了不同的媒材製作，橡皮筋、黏土等等，豐富有趣。

值得一提的是，今選播的《你好，我是漢娜》，這是來自澳洲電視台的兒少影集，在述說關於兒童性別平等的觀點，獲得2018年慕尼黑兒童影展7-10歲劇情類影片第二名，適合親子一起觀賞。

同儕力量一直是孩子們成長過程中重要的一個關鍵影響力，第二天放映會為大家挑選、值得一看的影集《下課時間》，同樣來自澳洲電視台，此劇在輕快的節奏中，以幽默的口吻、仿紀錄片的形式，展現同儕友情的支持與理解，這部影片還榮獲慕尼黑影展7-10歲劇情類獎項。

除了引進國外的影視作品外，我們也邀請了台灣自製的優秀影片，包括：原民台和客台的影視作品《小樹歪歪》、《巴冷公主》、《彩虹巨人》、《矮靈祭》等，另外，還有台灣自製《小兒子》動畫，以「家人之間、親子之愛」為核心，透過家庭日常的小小事件，探討對生命的關懷，去年獲得第54屆金鐘獎動畫節目獎項肯定，今年再次入圍第55屆金鐘獎動畫節目獎項。

這些影片除了在這兩天的露天放映活動可以觀賞之外，即日起在My Video的「momo mini親子電影院專區」可以看到這些影音，9月6日開始，每周日早上9點至9點半在24頻道MOMO親子台播出；此外，9月18日起，也可以在MOMO TV 76頻道收視。

更多精采的影片未來也會進行城市巡迴放映，希望藉由觀影活動，可以提供給更多家長跟小孩參與影像教育的機會，也會針對不同影片主題發展教案，讓學校現場教師可以推廣使用。

明天是「momo mini親子電影院」首場露天放映會的第2天，主題是星光體育課，邀請小朋友們穿著最喜愛的體育裝扮走紅毯。

(中時 )