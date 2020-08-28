齒顎矯正專科醫師林泰興分析比較，牙線、牙間刷和牙線棒這些清潔工具，到底哪個好呢?

◎牙線

醫師評分：三顆星

作為主要潔牙工具，牙線是由許多細線所組成，專門刮除牙齒間的牙菌斑，補足牙刷無法清除的髒污，因此建議大家刷完牙後使用牙線，潔牙過程花5分鐘的時間，就能夠清潔到牙齒的每一個面。

◎牙間刷

醫師評分：兩顆星

作為主要潔牙工具，牙間刷是圓柱形鋼絲包覆著大量刷毛，這些刷毛專門用來清潔牙縫較大的區域(牙縫間下方、牙肉退縮後的三角形縫隙)，所以針對牙周病患者，醫師建議潔牙方式以牙間刷為主，牙線為輔。

◎牙線棒

醫師評分：一顆星

作為輔助潔牙工具 ，牙線棒僅是作為救急的潔牙工具，因為它的牙線短短一小段，無法確實將牙齒間隙的髒污清理乾淨，使用不當可能會磨傷牙肉，所以較不鼓勵使用牙線棒作為潔牙工具。

以下也跟大家分享矯正戴牙套時的清潔方式

1.傳統牙套清潔方式：

以矯正專用牙刷清潔牙齒表面的牙菌膜，再搭配牙間刷、牙線，將牙齒鄰面的牙菌膜和矯正器上的污垢清理乾淨。

2.隱形牙套清潔方式：

取下隱形牙套 後，沾取少量牙膏在牙刷上，360度將牙套刷乾淨。當然也別忘了牙齒的清潔，用牙刷清潔牙齒表面牙菌膜 ，再用牙線、牙間刷將牙齒鄰面的牙菌膜清理乾淨。

最後提醒大家，除了做好清潔，建議每半年也要定期洗牙，檢查牙齒。

延伸閱讀：

(中時新聞網)