古力娜扎身形消瘦，淡妝遮不住憔悴臉蛋。(取自古力娜扎IG)

大陸演藝圈有不少來自新疆的大美女，其中又以迪麗熱巴、古力娜扎、佟麗婭及麥迪娜美貌最為出眾，被譽為「新疆四美」。不過她近日在社群網站上傳的幾張近照，就意外引發粉絲討論，不解女神為何會突然變得如此憔悴？

因為一張激似混血兒的精緻臉蛋而走紅的古力娜扎，近日戴著黑色漁夫帽的近照意外引發粉絲熱議，只因照片中古力娜扎身形明顯消瘦，淡妝遮不住黑眼圈，看起來十分憔悴，讓網友紛紛留言「娜扎别再瘦了」、「太瘦啦」、「黑眼圈都出來了」、「好好休息」。

其實古力娜扎在讀書時期，就是赫赫有名的北影校花，出道後更有「新疆維納斯」之稱，2011年與胡歌、劉詩詩、蔣勁夫等人合作出演古裝劇《軒轅劍之天之痕》走紅，正式踏入演藝圈。

而長相漂亮的她，感情世界也被人關注，最有名的一段就是與張翰2年戀。她與張翰因為拍攝電視劇《山海經之赤影傳說》擦出愛火，2015年公開認愛，後來卻因承受外界過多壓力與關注，加上兩人工作繁忙聚少離多，決定分手。

(中時新聞網)