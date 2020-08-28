蔡英文總統28日下午宣布開放含萊克多巴胺美國豬肉、30月齡以上美國牛肉進口，新竹縣長楊文科表示，針對俗稱瘦肉精的萊克多巴胺，早有研究對人體有不良影響，他呼籲政府應考量國人飲食及安全，勿為食品安全增添變數。

楊文科指出，過去台灣長期禁止含瘦肉精的美國豬肉進口，且國人習慣食用豬肉內臟，也是瘦肉精較易蓄積的部位。新竹縣政府農業處統計，目前縣內養豬場為286家，豬隻6萬3579頭；養牛場則22家、2188頭，台灣豬肉自給率約86％，新竹縣政府認為，使用瘦肉精的美國豬肉，因成本大幅降低，進口後恐對禁用瘦肉精的台灣豬造成不公平競爭。

新竹縣政府農業處指出，瘦肉精在新竹縣絕跡多年，且台灣今年才獲得獲「世界衛生組織」（OIE）認可，自口蹄疫區除名，養豬產業原欲升級，此刻開放美國豬，恐重創本土養豬產業。

新竹縣政府未來仍會杜絕非法使用動物用藥品，以保障消費者權益，並提醒畜牧業者，瘦肉精為禁藥，若違法使用，將依《動物用藥品管理法》第32條之3第1項規定，處以20萬以上至100萬以下罰鍰。

(中時 )