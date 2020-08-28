達明機器人宣布與台科大工程學院攜手參加經濟部工業局主辦的智慧機械產學接軌計畫，以研究及實務雙面齊下解決產業實際問題，深化企業經營並培養未來產業人才，並強調學生就業實戰，使學生就學期間接軌業界需求，從課程學習、實際編程機器人專案、展覽實習解說，打造就業即戰力。

達明機器人與台科大工程學院的智慧機械產學接軌計畫中，26位學生從零開始為期三週的智慧製造學程，從達明機器人的內建智慧視覺到剛推出的3D compact及TM AI+結合AOI的應用，讓學生可以很快的透過達明機器人TMflow軟體介面直接快速編程，3D相機直接掛在手臂上，讓應用更靈活。

達明機器人表示，TM AI+則是從training到influence進行瑕疵檢測，最後讓學生們學習TMmanager智慧工廠管理系統，進行產線稼動率的分析並製作即時生產報表，最後落實「從做中學」進行機器人編程應用，並於2020台北自動化工業大展實際面對參展人士講解，完成這一段最貼近產業的實務學習之旅。

達明機器人也在這一次培訓使用新推出的機器人教育培訓模組，用一個方桌的大小讓學生們學習視覺、外掛相機瑕疵檢測、自動控制的應用及透過專利技術TM landmark進行Tray盤堆疊的處理，共有九項功能的應用。

達明機器人培訓中心負責人林俊志表示，達明機器人成立TM Academic，概括達明機器人的所有培訓服務，此次與台科大的合作有一半的學生來自海外如越南、印尼、泰國、巴拉圭、香港等國家，因此採用中英文雙語教學，頒發的結業證書不僅可獲得達明機器人台灣總部優先實習及面試的機會，更是海外代理商優先面試的門檻。

(工商 )