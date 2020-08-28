為強化亞洲航線運送服務，陽明海運將延伸原日本(關東)-台港航線(JTS)至馬來西亞/新加坡，並於北上航段增加彎靠菲律賓馬尼拉港，預計10月21日自名古屋發航。

JTS延伸航線將投入4艘2,800箱(20呎櫃)級船舶營運，提供28天巡航之每週固定航班服務，彎靠港口順序為名古屋、東京、千葉、橫濱、基隆、高雄、香港、蛇口、巴生港、新加坡、馬尼拉南港、高雄、香港、蛇口、廈門、名古屋。

東南亞市場隨區域全面經濟夥伴協定(RCEP)之談判進程，穩健成長趨勢可期，而陽明海運也不斷深化耕耘東南亞市場，藉由本次JTS延伸航線服務，除透過高雄港、東南亞轉運樞紐巴生港及新加坡，串聯布建綿密之東南亞區間支線網絡外，更可與陽明海運全球服務網絡緊密結合，強化陽明海運在日本、台灣與華南地區往返東南亞主要市場之競爭力，為客戶帶來更便捷、範圍更廣的運送服務。

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