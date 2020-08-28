聯合國安理會14日否決美國所提，要求延長伊朗武器禁運制裁的決議案，但遭到否決，只有美國和多明尼加支持，俄陸反對，其他11國棄權。美國總統川普隨即揚言，將單方面啟動《伊朗核協議》的回彈機制（snapback）。安理會輪值主席、印尼駐聯合國大使，本周表示，不可能啟動回彈機制。

但安理會兩度讓美國顏面無光，國務卿蓬佩奧依舊不肯罷休。他27日發推特威嚇，會給安理會3周期限，「如果安理會任何成員國，提出任何放寬制裁的決議案，美國將反對。如果沒有提出任何決議案，那麼對伊朗的制裁仍將於9月30日重返。」

回彈機制是伊核協議的條款，讓美國在伊朗違反協議時可重新實施制裁，但川普政府早就退出伊核協議，不過川普與蓬佩奧認為，美國擁有啟動回彈機制的合法權利。

伊朗當然不會放過洗臉蓬佩奧和美國的機會，該國外交部發言人卡提布札迪，在推特回覆蓬佩奧的推文，極盡嘲諷之能事，指稱美國根本沒有法定地位，因為美國早就不是協議的「參與者」。

他寫道，「蓬佩奧的平行宇宙，時鐘滴答滴答響，時間快用光了！當一位前情報頭子領導美國外交事務時，這種事就會發生。」所謂前情報頭子，就是蓬佩奧在出任國務卿前，曾是中央情報局局長。

(中時 )