統一獅洋投補強，新洋投泰迪今日主場初登板，迎戰樂天桃猿，主投5局失3分，在隊友陳鏞基、林祐樂火力支援開轟下，統一獅以8比3贏球，泰迪順利收下中職首勝。

26歲美國籍洋投泰迪今日「開箱」，對手樂天桃猿派出王牌左投王溢正，泰迪去年還在紅襪3A，今年首度跨海到亞洲職棒發展，今日生涯初登板，主投5局被敲4支安打、失3分，另有2保送、4三振，僅用83球完成先發任務後就先退場。

2局上半樂天桃猿先有攻勢，郭嚴文從泰迪手中敲出陽春炮，泰迪在中職被敲的首支安打就是全壘打，不過泰迪很快回穩，5局上半才又因為被林泓育、梁家榮、林承飛連續安打失分，加上隊友接球失誤，此局猿隊攻下2分。

不過統一獅打線砲火猛烈，其中在4局下半，此局王溢正遇上大亂流，此局陳鏞基、林祐樂分別敲出2分炮、3分炮，單局攻下5分大局，成為比賽勝負分水嶺，王溢正今日主投5局，失5分全是因為全壘打。

8局下半從唐肇廷安打開始，陳傑憲敲安攻占二、三壘，林祖傑敲出帶有2分打點的安打，是他此戰第3安，最後統一獅以8比3贏球，拿下3連勝，對戰桃猿拿下4連勝。

猛打賞又有美技守備的的林祖傑獲選為單場MVP，也是第一次在主場登上MVP賽後訪問，此戰他移到第二棒有好表現，他透露上場就是希望把第一棒陳傑憲往前護送，「美技守備，感謝周廣勝教練特別指導，希望球迷明天起兩天主題日都來加油，下雨天要注意安全！」

(中時 )