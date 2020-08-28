廖素慧／嘉市報導

蔡英文總統今天宣布擴大開放美牛豬肉進口，嘉義市長黃敏惠表示，反對開放有衛生安全疑慮的牛肉豬肉進口，這會嚴重衝擊台灣人民的健康安全，也嚴重影響台灣畜牧業的未來發展與農民的生計生存。

同時，黃敏惠下令，嘉義市國中小學校供應膳食，一律採用國內豬牛肉，守護孩童健康。

(中時 )