嘉義市長黃敏惠反對美牛豬進口，全市國中小餐食用本土豬牛肉 22:462020/08/28 中時 廖素慧 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 嘉義市長黃敏惠表達反對美牛豬進口的立場。（廖素慧攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 廖素慧／嘉市報導 蔡英文總統今天宣布擴大開放美牛豬肉進口，嘉義市長黃敏惠表示，反對開放有衛生安全疑慮的牛肉豬肉進口，這會嚴重衝擊台灣人民的健康安全，也嚴重影響台灣畜牧業的未來發展與農民的生計生存。 同時，黃敏惠下令，嘉義市國中小學校供應膳食，一律採用國內豬牛肉，守護孩童健康。 (中時 ) #牛肉 #進口 #黃敏惠 #開放 #豬肉 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 陳學聖曝政府開放美豬原因 驚喊：天下沒有白吃的午餐 18:572020/08/28 政治 反美豬牛進口 民進黨批國民黨：跟美國有關的都反對 20:482020/08/28 政治 黃馨慧發起拒絕毒美豬美牛 力挺台灣豬農 17:152020/08/28 政治 政府開放美豬、牛 綠委王美惠：說沒人反對是騙人的 16:302020/08/28 政治 府院拍板定案進口美豬牛 綠委難過哭了：震驚 15:462020/08/28 政治 美豬進口台灣是必然 黃暐瀚這篇文等了4年 18:332020/08/28 政治 美豬美牛擬開放 專家嗆：以前不行 為何現在可以 14:472020/08/28 生活 政府拍板 開放萊克多巴胺美豬及30月齡以上美牛進口 14:252020/08/28 政治 台中市議員黃馨慧籲「拒絕毒美豬、力挺台灣豬農」 16:572020/08/28 政治 開放美豬美牛進口 黃子哲轟：把國會當塑膠 21:302020/08/28 政治 政治熱門新聞 台海開戰底線曝光？前海基會副董爆：比台美建交還嚴重 - 政治 館長中槍 黃國昌爆「5點質疑」：案情不單純 - 政治 【政新鮮】蔡政府解封瘦肉精美豬、美牛 謝晨彥：別人在瘋我們跟著瘋 - 政治 高雄瑞豐夜市 網友在牆上驚見29字「罷韓懺悔文」 - 政治 18萬國軍能擊敗300萬解放軍？蔡正元一算大驚：這些人慘了 - 政治 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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