政風調查第二階段完成再轉法制組討論 彰化縣政府：靜候調查 22:482020/08/28 中時 吳敏菁 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 彰化縣政府表示：靜候調查。（彰化縣政府提供／吳敏菁彰化傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中下令政風調查彰化縣衛生局，第二階段報告28日完成，陳時中晚間表示，經過與政風確認，評估有需進一步調查之處，之後會交給指揮中心法制組討論。彰化縣政府表示，靜候調查。 (中時 ) #調查 #彰化縣 #指揮 #政風 #陳時中 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 北市棒球協會遭訴占球場違法營利 體育局：停權、政風調查 14:242020/08/28 寶島 詹長權喊話別把意見不同踢出去 陳揮文5字怒轟陳時中 20:462020/08/28 政治 新任政風處長缺席 盧秀燕：法務部比較忙 沒時間協商 像極了愛情 11:472020/08/28 政治 促轉會要求國民黨與政大提供台灣省黨部檔案文件 17:142020/08/28 政治 槍擊館長嫌犯請2名律師 陪偵每小時萬元起跳 12:132020/08/28 社會 觸口蝶蝶樂 調查種類高達70種 04:102020/08/28 地方新聞 彰化萬人新冠肺炎血清抗體檢測報告出爐 社區很安全！陽性率萬分之8.3 04:102020/08/28 財經要聞 學甲區爐渣田案 立委陳椒華促重開挖檢測 20:392020/08/28 寶島 專家籲 疫見相左不應踢出合作 04:102020/08/28 生活新聞 司法院與行政院協力處理少年事件 以最佳利益為優先考量 11:482020/08/28 社會 生活熱門新聞 梅莎生成 強度恐達中颱！不排除發警報 - 生活 市長換人高雄淹慘卻沒人罵 當地人揭真相：真的不意外 - 生活 美豬、美牛擋不住了 醫師憂：瘦肉精恐危害健康 - 生活 彰化篩檢開牌莊人祥結尾驚吐19字 網傻眼：根本羞辱葉彥伯 - 生活 開學日溼答答！梅莎離台最近時間點曝光 2地區嚴防大雨 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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