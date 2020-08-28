中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中下令政風調查彰化縣衛生局，第二階段報告28日完成，陳時中晚間表示，經過與政風確認，評估有需進一步調查之處，之後會交給指揮中心法制組討論。彰化縣政府表示，靜候調查。

(中時 )