總統蔡英文今(28日)宣布將訂定進口豬肉萊克多巴胺安全容許值，以及放寬30月齡以上的美國牛肉進口，消息一出，引發外界譁然。對此，國民黨立委吳斯懷則是在臉書PO出10個問題詢問總統蔡英文，質疑「開放美豬美牛，美國就會派兵嗎？這不是卑躬屈膝嗎？」

吳斯懷在臉書寫下，第一、開放美豬美牛是基於戰略和經濟考量決定，是促進台美關係最後的契機。開放美豬美牛，美國就會派兵嗎？這不是卑躬屈膝嗎？第二、決不會犧牲養豬產業及消費者權益。為何還要成立100億基金保護協助國內養豬業？第三、妳知道民主國家修法要經過立法程序嗎？根據食藥署現行規定，我國目前全面禁止含瘦肉精美豬的進口，美牛則僅允許10ppb以下含量的肌肉進口。

另外，吳斯懷說，第四、總統說我們並沒有改變、沒有退讓，因為時空環境改變，請問民進黨已形成共識嗎？民進黨立委王美惠支持嗎？2012年民進黨立委陳亭妃、時任立委潘孟安(現任屏東縣長)稱民進黨主張「瘦肉精，只有零檢出」。2013年民進黨立委 劉建國揚言，只要開放美豬美牛，府院黨將「全面開戰」。當年民進黨雲林縣黨部主委林源泉說，若美豬開放「一定要求總統下台」。第五、政府在開放前完全沒有與業界人士討論。重大政策推動完全不需要溝通嗎？

吳斯懷指出，第六、醫界指出，近年歐、美針對瘦肉精的相關研究顯示，萊克多巴胺除了可能危害心血管健康，甚至可能影響大腦中樞神經。請問如何保證國民健康？第七、政府會做好安全把關，會清楚標示，做好檢疫，從零售市場到餐飲到便當業，都會清楚讓人知道食品資訊。請問做好安全把關，豬農就沒有傷害了嗎？國人健康就安全無虞嗎？第八、台灣並不缺豬肉和牛肉，為何此時還要特別開放美豬、美牛的進口？是要交保護費嗎？軍購交得還不夠嗎？

最後，吳斯懷質疑第九、因為美國衛生部長阿札爾擔任過生產萊克多巴胺的禮來公司總裁。回報他來訪就開放美豬美牛嗎？美國疫苗就不需要了嗎？最後則是美豬美牛開放昨非今是，這不是雙標什麼叫雙標？

然而，針對美豬進口議題，麻豆豬農阿亮哥接受政論節目「新聞深喉嚨」訪問時指出，快要哭出來，豬農會沒有明天，賠錢就收場，因為可能是價格馬上大跌，因為進口價格上比台灣大概便宜一半左右，至於有官員說不用擔心台灣豬比較好吃，但是這部分政府要切割清楚，不要把美豬、台豬混合在市場銷售。

阿亮哥認為，政府要把美國有瘦肉精的肉標示清楚，豬農會沒有明天，我賠錢我就收場，最重要還是要賺錢，辛苦沒關係，就是要有利潤。

(中時新聞網)