館長陳之漢28日凌晨2點，在林口成吉思汗健身俱樂部旗艦店，遭到劉姓男子埋伏槍擊，劉男連開3槍後逃逸，館長手臂及腿部中槍，更是造成右大腿粉粹性骨折，傷勢嚴重，劉男犯案後隨即帶槍投案，並雇用2名律師陪同製作筆錄。新北地檢署複訊後，認為劉男有再加害被害人之可能，向新北地院聲請羈押。

也是網紅的「486先生」，稍晚在臉書PO出一張「病床照」，希望館長早日康復，許多館粉以為這張照片是館長手術後的照片，留言大讚氣色不錯，但其實這張是館長去年7月換血的照片，當時館長在臉書貼出4張躺在病床照，兩隻粗壯手臂插著針頭，表示因為長期工作壓力大、飲食作息不正常，進醫院進行「血漿置換術」。

館長手術完後，老婆也在臉書發文回應，表示謝謝大家關心，手術順利也能入睡，同時感謝醫護人員，「護理人員真的很貼心」、「非常謝謝他們」、「這幾天需要好好休養」、「沒辦法一一回覆但感謝大家的關心」。

根據了解，手術前醫師曾向家屬說明，館長身上有多處彈孔，應為槍擊穿透傷，目前明顯槍傷為右手臂1發槍擊穿透傷，是子彈穿透手臂後，再擊中右大腿，造成彈頭卡在腿內右大腿粉粹性骨折，彈頭穿著卡在右腳踝右小腿1槍。

(中時新聞網)