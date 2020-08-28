蔡英文總統今率府院巨頭臨時召開記者會宣布，開放美豬、美牛進口，副總統賴清德今天在臉書表示，「這個決定，我們準備很久」；執政團隊勇敢承擔，堅定跨出關鍵一大步；安全絕對是無可取代的價值，請國人安心。

總統蔡英文下午召開記者會宣布，將訂定進口豬肉含萊克多巴胺安全容許值、放寬30個月齡以上美牛進口。

副總統賴清德晚間在臉書發文表示，堅守安全標準，與世界接軌在安全無虞的前提下，政府將開放美豬美牛進口，這是一個懸宕許久的問題，執政團隊勇敢承擔，堅定跨出關鍵的一大步。

他說，安全絕對是無可取代的價值，政府會依據國際標準嚴格把關，周全配套措施，這是一個兼顧人民健康、農民生計及經貿發展的政策，請國人安心。

他表示，在國際局勢快速變化中，必須抓住和世界接軌契機。長久以來，國人企盼強化國際經貿關係，政府必須做好準備，才能踏上世界經濟舞台。

副總統說，「這個決定，我們準備很久」，也累積許多科學證據，在絕對安全和保護農民的前提下，決定大步向前，迎向世界。

(中時 )