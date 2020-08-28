原PO發出自己和友人要結帳的畫面，可以看出兩人大包小包，有些物品還需要用夾的。(圖擷取自臉書社團Costco好市多 商品經驗老實說)

許多人到了好市多都推推車進行採購，因為真的太好買，不知不覺中推車就默默滿了。近日就有一名女網友表示，自己和同行友人去逛好市多，心想只買幾樣東西，不用推車，怎料逛到最後，兩人「狼狽」的拿著大包小包走向櫃檯，讓他笑說以後還是乖乖推推車，不要再相信自己「只會買一點。」

原PO昨(27)日在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」上表示，自己和友人一同去逛好市多，在進入賣場前他和朋友都信誓旦旦想說，只要買一點點東西而已，不會花太久時間，所以「不用推推車，東西拿了就走，才不會耗太多時間。」

結果原PO貼出一張排隊結帳的照片，可見她和友人雙手都各自提滿物品，還有些必須用夾的，拿的物品超出原先說的「幾樣東西」太多。這也讓她傻眼的說「你手上抱那一堆，跟我這袋滿滿的是怎麼回事？為什麼我們不推推車就好了？」最後原PO也忍不住直呼「買東西一定要這麼狼狽嗎？」也告訴其他人，以後去好市多就乖乖推推車，不要相信自己「只是要買幾樣東西而已。」

其實原PO並不孤單，許多有同感的網友紛表示，「完全懂！」、「我之前也這樣想，走路去好市多，想說買個1、2樣就好，結果提兩大袋坐公車回家，手酸到爆炸」、「沒有5張小朋友以上是出不了大門的」，更有網友笑說「我不推推車進去，結果買了6kg的小蘇打粉跟2kg的洗碗精，不能用推車啊，推著推著就滿了啦！」

(中時新聞網)