蔡英文總統今率府院巨頭臨時召開記者會宣布，開放美豬、美牛進口，前總統陳水扁被問到蔡英文總統記者會指出，扁馬兩任總統曾向美方承諾開放瘦肉精美牛或美豬，但最後沒有履行一事表示；「8年總統從未對美方承諾要放含瘦肉精美牛進口」。

蔡總統今天記者會提到，今天的決定，也是一個能夠有效促進台美關係的決定。美國牛肉和豬肉進口的議題，從陳水扁前總統、到馬英九前總統，都對美方做出承諾，要解決關於美牛、美豬的問題。雖然兩位前總統，在當時的時空環境及條件下，做了努力，但也僅能處理部分的問題。

不過陳水扁晚間受訪表示，他8年總統任內，「從未對美方承諾要放含瘦肉精美牛進口」。

他說，AIT處長楊甦棣曾在總統府向他說過，美牛不是科學問題，也不是健康問題，而是政治問題。而今年5月30日，AIT發言人萬德福則說，瘦肉精美牛議題是台美貿易的主要絆腳石，是阻礙2010、11年台美重啟TIFA諮商的唯一因素。

(中時 )