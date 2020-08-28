美國聯準會（Fed）主席鮑爾（Jerome Powell）27日在全球央行年會表示，儘管美國經濟成長腳步可能斷斷續續，但預料將持續邁向復甦，不過美國許多失業勞工可能難以找到新工作，失業率恐持續維持在高點。

鮑爾在演說後的問與答單元中表示，美國將會走過這段時期，經濟將出現還不錯的成長力道，然而美國有幾年失業率可能相對較高。

鮑爾在演說中宣布聯準會（Fed）將採行「平均通膨目標」，來對抗低通膨率，並提振勞動市場。聯邦公開市場委員會（FOMC）將運用所有工具，達成就業最大化和物價穩定的目標。

鮑爾指出，美國經濟依然維持強勁，並保持穩健，除了一些受到新冠肺炎疫情直接影響的行業。

美國是全球新冠肺炎疫情最嚴重的國家，疫情嚴重打擊航空、飯店休旅、娛樂和餐飲等眾多行業。鮑爾表示，這些產業的復甦之路崎嶇。美國有數百萬名勞工難以找到工作，我們必須與他們同一陣線，給予支援，協助他們重返就業市場。

鮑爾亦表示，小企業需要更多來自國會的「直接援助」，而不是聯準會的貸款計畫。

前聯準會官員、現為紐約美隆銀行首席經濟學家的雷恩哈特（Vincent Reinhart）表示，近期的經濟衰退往往來得快，去得慢。本次因疫情引發的經濟衰退，也很有可能是這種情況。

鮑爾在演說中指出，過去聯準會利用調整聯邦基金利率，來維持物價穩定和達到就業最大化，但聯準會發現，單靠調降聯邦基金利率能刺激成長的空間變小，故聯準會將運用所有工具，達成該目標。

鮑爾表示，物價穩定和就業最大化需要依賴穩定的金融制度，聯準會的策略將包含穩定的金融制度。聯準會也將關注充分就業的缺口（shortfall）。

(工商 )