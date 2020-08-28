今天(28日)下午，菲律賓東方熱低壓「94W」增強為輕度颱風梅莎，中央氣象局預估梅莎將會不斷增強，持續朝北北西前進，下周一下半天至周二上半天為最靠近台灣時刻，但確切路徑還要持續觀察。

氣象局指出，明天各地為多雲到晴，並有短暫午後雷陣雨的天氣型態，各地高溫南部約在32度左右，其他地區則有上看35度機會。周日開始，風向逐漸轉為偏東風至東北風為主，北部及東北部地區偶有局部短暫陣雨，其他地區則為多雲，到了下午，中南部地區亦會有雷陣雨情形。

到了周一，受到颱風外圍環流影響，北部與東北部地區將會有較大雨勢發生；周三起，環境風場將再度轉為偏西南風或南風，中南部地區會再度出現短暫陣雨情形。

氣象局補充，今年秋季溫度為正常略偏高，雨量也正常，但颱風形成數量恐會較往年多，且由於今年6至8月由於太平洋副熱帶高氣壓異常偏強，造成台灣氣溫明顯偏高，成為史上最熱的一季，同時各地雨量顯著偏少，僅有往年平均值的一半，中南部即將進入枯水期，呼籲民眾珍惜水資源。

(中時新聞網)