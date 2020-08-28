台中市府整治柳川重新展現親水、近水、綠美化的空間，讓民眾內化親水保育理念成為生活之日常。（盧金足攝）

台中市府改造河川親水空間，其中筏子溪的迎賓廊道，打卡熱點已成台中新地標。（台中市府提供／盧金足台中傳真）

台中市府爭取前瞻基礎建設「全國水環境改善計畫」經費補助約12.5億元，推動範圍橫越西區民權柳橋至南區三民柳橋，長度約2.1公里，拚2020年底前完工，藉由柳川的全面改造，將周遭綠帶延伸連結河岸空間，打造親水環境，藉由柳川的全面改造，將周遭綠帶延伸連結河岸空間，結合美術園道及周邊公園綠廊，串聯形成景觀環路，形成綠中有水、水中有綠的水岸綠色廊道。

夏日氣溫不斷飆升，台中市府運用「引風、增綠、留藍」三帖降溫退燒藥，透過增加都市風廊及水域來引風、提升都市綠色覆蓋面積，改善空氣品質，其中「留藍」就是水環境改善，大力治柳川、綠川、筏子溪等各河川，重新展現親水、近水、綠美化的空間。

水利局推動「柳川汙染整治及環境改善工程」，由於柳川、綠川兼具防洪功能，爭取前瞻基礎建設「全國水環境改善計畫」，推動範圍橫越西區民權柳橋至南區三民柳橋，以往河川常承受附近營業及民生廢汙水，經過整治與親水空間改造後，為流經都市的河流增加新生命力。

流經市區的河川建設煥然一新，周遭環境受惠，民眾說「柳川，回暖了！」聚富暖暖在柳川附近推案節能、智慧化建築，走出屬於自己的建築道路。

「特別在接待館前候車亭，提供愛心雨傘與熱咖啡」，聚富建設董事長黃承浩說，近來常有陣雨忽然來襲，很多等車的民眾驚訝都會區還保留暖暖的人情味，一把及時可以躲雨的傘，一杯溫暖的咖啡，打破城市的冷漠。

台中市因為鐵路高架化與捷運綠線拚年底通車，拉開城市視野，為南區注入全新動能，向左走是八期COSTCO、向右走是美術館特區，文心秀泰與美村市集左右相鄰，柳川水岸、崇倫公園、大勇國小、崇倫國中、中興大學、國圖館等文教綠海圍繞生活。

市府推動河川環境教育，和民眾攜手維護自然環境，附近景觀改頭換面，也為民眾提供更優質的居住環境，希望藉由柳川全面改造，融合周邊如台中文學館、林之助紀念館、動漫彩繪巷、第五市場等人文歷史景點，打造多元文藝氣息與綠色大自然的休憩環境，營造出親水、近水、綠色、文化的開放空間。

(中時 )