蔡英文總統今(28)日下午召開記者會宣布有條件開放美國牛、豬進口，雖強調是經過謹慎評估且食安絕不妥協的狀況下開放，但仍引起不少議論。台北市議員王世堅則十分憂心，認為開放美豬會衝擊台灣的食安與豬農權益，並分析學生可能成為政策的受害者，這讓他十分難過，同時也覺得對豬農很不公平。

王世堅在政論節目《新聞深喉嚨》中表示，開放美豬有兩點問題，一個是食安問題，另一個是台灣豬農權益，雖然在瘦肉精的部分，科學訂下很清楚的標準，但王世堅仍有疑慮，並坦言這也是過去民進黨有疑慮，且會要求瘦肉精零檢出的原因。

王世堅指出，如果美豬進來了，會食用到的是誰？不是高官、有錢人，是消費鏈裡的最基層， 最無法抵抗的，比如說學生，學生營養午餐最無法抵抗。而消費鏈的最底層，也包括中低收入的民眾，因此他認為，這是經濟上貧富的又一個不公平。對於瘦肉精可能的危險、疑慮，要由消費底層的，尤其讓無辜的學生、孩子們來承擔，王世堅感嘆，「這點我是滿難過的。」

對於豬農權益的部分，王世堅認為這件事對他們更不公平，並指出台灣過去因為口蹄疫的影響，豬肉被禁止出口，好不容易到今年初才解禁，他忍不住直言，「不然也稍微讓我們台灣的豬農喘口氣。」讓豬農先休養生息，除了供應台灣本地，也出口外銷幾年，但沒想到美國那麼強勢。

至於要如何面對開放美豬帶來的衝擊，王世堅說，應該讓社會快速討論，並提出照顧豬農的配套措施，應對美國可能來硬的。而他也幫民進黨緩頰，稱民進黨不是前後不一，並呼籲大家要共同面對這些問題 。

對於外界擔心美豬可能影響學生營養午餐，教育部則指出，107學年度就已全面推動、鼓勵營養午餐使用在地食材，且根據學校衛生法第23條規定，學校供應膳食其食材應優先採用中央農業主管機關認證之在地優良農業產品，並禁止使用含基因改造生鮮食材及其初級加工品。

(中時新聞網)