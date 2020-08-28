為改善室內空氣品質，環保署過去在2011年公布「室內空氣品質管理法」，經過幾年施行後，將增加空氣中細菌濃度檢測方法(NIEA E301.15C)」與「空氣中真菌濃度檢測方法(NIEA E401.15C)」已修正採樣點數，每一場所採樣點至少2個，確保採樣數據代表性。

環保署說，因應不同類型場所活動特性、空調型態及污染源特性，配合室內空品自主管理標章制度推動誘因，新增經公告列管並取得室內空氣品質自主管理標章優良級之場所，每3年辦理定期檢測1次，定期檢測點數得減半計算。

值得注意的是，新規定修正採樣點數，每一場所採樣點至少2個。環保署說，每次採樣必須確保採樣數據代表性，因應不同類型場所活動特性、空調型態及污染源特性，並新增經公告列管並取得室內空氣品質自主管理標章優良級場所。

環保署指出，這次修法新增自主管理標章優良等級，須明訂設備準確度查核方式、頻率、認可查核單位及保養維護事項，作為未來指定公告場所設置自動監測設施之依據，係完善後續管理工作。

根據環保署統計，目前依法規定要進行監測的場域包含車站、機場、圖書館、表演廳等16種共1500個場域，新法上路後，若各種標準都能符合且設有連續監測設施，預估約有200至300個有機會拿到優良等級。

至於拿到優良等級後的影響，環保署空保處長蔡孟裕說，若是場域都一直維持良好等級，長期下來反而有利降低成本。他解釋，由於優良場域是必須符合新規定，不過定期監測時間可從2年延至3年檢測1次，且偵測點數也能減少，只要種種都可讓。

(工商 )