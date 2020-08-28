政府將放寬美豬、美牛進口，雖然中央對豬肉瘦肉精檢出以不超過10ppb容許量為標準，唯台中市訂有自治條例，嚴格要求所有販售豬肉必須要「零檢出」，而且創全國之先訂出檢出瘦肉精的罰則「最高」可處2億元罰款。

總統蔡英文28日宣布將放寬美國牛、美國豬進口，並強調已責成相關部門，訂定進口豬肉萊克多巴胺（瘦肉精）的安全容許值不得高於10ppb，並放寬30月齡以上美國牛肉進口。

對於中央此舉，台中市衛生局長曾梓展指出，台中市過去即對所有販售豬肉訂有自治條例，要求台中市豬肉瘦肉精必須要零檢出，並明定罰則，如檢出10ppb以下肉將罰3萬到10萬不等罰鍰，檢出10ppb以上者更將重罰6萬以上2億元以下罰鍰。

曾梓展說，面對中央突然宣布開放美國牛跟美國豬進口，而且還可以允許瘦肉精在10ppb以下， 台中市將依照該自治條例嚴格執行進口豬肉進入台中市販售的規範與管理，只要檢出含瘦肉精的豬肉都不得在台中市販售，違者依法開罰 ，至於30個月以上的美國牛肉 ，因為過去並未准許進口 , 所以全國都尚未訂出相關藥品管理規範。

(中時 )