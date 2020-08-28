中職今（28）日在新莊球場進行中信兄弟與富邦悍將之戰，中信兄弟「泡麵3兄弟」正常發揮助攻，壓制富邦發動「順風球」的反撲，月力助洋投德保拉先拿到第10勝，終場中信兄5比4氣走富邦、獲得3連勝。

中信兄弟排出洋投德保拉先發，主投6局被打6安打、丟3分，拿到本季至今中職唯一的第10勝、本季對戰富邦6場先發出賽，戰績3勝2敗；

富邦先發洋投羅力投6局失5分再度吞敗，他從去年7月31日之後，對戰中信兄弟苦吞5連敗。

2局下，富邦蔣智賢因對手失誤上壘，申皓瑋補上左外野全壘打，帶有2打點；4局下，富邦靠著方克偉、陳凱倫連續觸身球保送，擠回1分，富邦3比0領先中信兄弟。

比賽在5局上風雲變色，中信兄弟王威晨打出1打點安打後，再度攻占滿壘，周思齊再敲2打點安打，中信兄弟3比3追平富邦，隨後詹子賢再度補上2打點安打，中信兄弟5比3逆轉戰局。

9局下，富邦申皓瑋再度上演「全壘打秀」、生涯首度單場2支以上全壘打，富邦追成4比5，雖然中信兄弟救援投手李振昌中止對戰富邦連續7局無失分，最後仍舊壓制反撲攻勢。

(中時 )