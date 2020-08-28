Luna自與潘瑋柏結婚後，黑料不斷爆出。(取自Luna微博)

天王潘瑋柏今年7月底無預警拋震撼彈，宣布與外型亮眼的前空姐女友（Luna）結婚，正式終結黃金單身漢生活。未料隨著前大陸首富、萬達集團創始人王健林獨子王思聰一句「我服了，amy姐還是厲害，身邊兩名大將，一位嫁給天王郭富城，一位嫁給潘瑋柏，太有實力了」，硬生生讓好好一樁喜事變了調，不僅Luna昔日言行一一被扒出，現在還有網友瞎爆小倆口即將離婚，相當誇張。

繼Luna被扒出疑似為「天王嫂PUA訓練營」的一員，因為起底Luna昔日社群網站照片，從服裝、地點、姿勢到包包，都與其他網紅辣妹一模一樣！現在陸網友以「Amy姐的第二位大將夫婦要離婚了」為題，影射新婚才1個月的潘瑋柏快離婚。

該網友爆料內容如下，稱女方雖然懷孕了，但沒有用，「為了名譽和事業，前空姐老公已經在轉移財產了，轉移完畢就會離婚。目測不會很快宣布離婚吧，畢竟打臉。但是這個事兒千真萬確。」

據自由時報報導，對此潘瑋柏也透過所屬唱片公司華納音樂直斥無聊，「這段期間不實的謠言都有點過份了，不再回應不實的謠言了。」

(中時新聞網)