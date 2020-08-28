明年東京奧運能否如期舉行還存在變數，日本為保奧運，到處採購新冠疫苗，已知已取得逾5億劑疫苗，彰顯辦奧運不計任何代價的決心。

日本在採購疫苗上不遺餘力，與輝瑞、阿斯利康製藥（Astra Zeneca）、塩野義製藥等藥廠，簽訂採購合約，預計可在明年取得5.21億劑疫苗，將近日本人口的4倍。

日本若要舉行奧運，疫苗確實至關重要。倫敦國王學院（King's College London）傳染病專家涉谷健司指出，以奧運的規模，加上聚集來自全球的人，需要大量有效的疫苗才能成事。

不過外媒指出，即使日本成功取得足夠疫苗，如何確保運動員及其他到訪日本的旅客不被傳染，還是一大難題。按當局原先估計，參加的運動員可能超過1萬人，遊客則會超過60萬人。

東京奧運已延後一年舉辦，只是一年時間說長不長，現在的關鍵因素在於何時能取得有效又安全的疫苗。日本坦普大學（Temple University Japan）政治學教授庫切克（Michael Cucek）表示，日本的計劃是希望奇蹟出現，只是可讓當局準備的時間不斷被壓縮。

(中時 )