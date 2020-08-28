台北市棒球協會遭民眾投訴，長期借用百齡河濱公園社子島棒球場，且有借用後未卻使用的狀況，假日還違法開班授課營利。體育局回應，將組專案小組調查，經查若屬實，將停權、終止認養契約；協會則喊冤，無占用情事，是幫校隊登記借用。

體育局表示，協會借用場地，經查有未使用狀況，將停止借用權利，而協會認養場地，卻有疑似招生營利授課，將組成專案小組調查，並請協會提出說明，若經判定為營利行為，將終止認養契約。

台北市體育局長李再立補充，為了避免類似狀況再次發生，正在研擬制度，若以非公益性質活動租借場地，將收取夜間照明設備費用、場地費用，期望明年開始實施，優先適用獨佔性較高的棒球、棒壘球、橄欖球、足球的場地。

台北棒球協會理事長陳文尚澄清，沒有占用場地情形，場地主要讓社子國小、重慶國中、陽明國中、台北市立大學、海洋科技大學、城市科技大學等棒球隊練習，上週已和體育局說明，為幫忙掛名借用，協會是認養場地，協助割草、整理。

有關違法營利開課，陳文尚表示，覺得有點冤枉，周日開課是應家長要求，推廣運動風氣，絕不是以營利為目的，每季收取約20萬元費用，也都用來支付8明教練薪水、球具、訓練等消耗器材，將再向體育局說明。

(中時 )