台北市衛生局公布生鮮蔬果殘留農藥抽驗結果，7月抽驗54件蔬果產品，有內湖家樂福販售的香蕉、農果水果行的榴槤、北市第一果菜市場的芹菜、翡翠綠水果專賣店的蚵白4件不符規定，產品已下架、不得販售。

衛生局表示，定期至市場、蔬果零售業者、超市、賣場、餐飲店等，抽驗生鮮蔬果檢驗殘留農藥，7月抽驗54件蔬果產品，4件殘留農藥不符「農藥殘留容許量標準」規定，不合格率為7.4％，已要求業者下架產品。

經追查產品來源，衛生局發現為外縣市供應，已請所轄衛生局、農政單位溯源，並輔導農民在田間正確施藥，針對違規屬實的販售業者，已通知台北農產運銷股份有限公司，停止供應10天。

殘留農藥含量未符合規定者，依《食品安全衛生管理法》業者將被處6萬元以上2億元以下罰鍰；若無法交代產品來源，販售業者將被處3萬元以上300萬元以下罰鍰。

衛生局呼籲，民眾優先選購當季蔬果，食用、烹煮前，先以流動清水中蔬果的洗根部或果蒂處，再浸泡10至20分鐘，再以流動自來水沖洗2至3次，烹煮時，也須留意打開鍋蓋，減少、降低農藥殘留。

(中時 )