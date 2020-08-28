課程以理論結合實作，南科考古館「文物保存修復暑期營隊」邀業界專家當講師。（南科考古館提供／劉秀芬台南傳真）

課程以理論結合實作，南科考古館「文物保存修復暑期營隊」邀業界專家當講師。（南科考古館提供／劉秀芬台南傳真）

南科考古館於8／13~14及8／27~28舉辦「片片具到—文物保存修復暑期營隊」，考古館特別邀請國立台灣藝術大學文物維護研究中心主任邵慶旺教授擔任講師。營隊的課程以理論結合實作，讓學員了解文物保存與修復的重要性，深化學員對文物保存的認知。

邵慶旺老師以生活化的例證讓學員理解修復及填補概念，更依照學員經歷調整課程內容。課程從最基礎的檢測著手，並透過藥劑與多種不同的筆做的小實驗，讓學員快速理解藥劑特性。

除了檢測之外，課程也規畫讓學員分組進行清潔與修復陶罐，各組從簡易固定開始，到進一步的藥劑接合與填補等步驟，學員都能從各個步驟中學習到許多文物修復的專業技術，學員們受益良多。

除了靜態的營隊，考古館也在暑假結束前與「雲門舞集舞蹈教室」合作，於8／30（日）推出「史前生活動次動」，免費邀請南科園區的上班族帶領小朋友一起來考古館動一動，讓工作壓力在歡樂氣氛中釋放，考古館歡迎大家踴躍報名，相關報名資訊請至南科考古館臉書粉絲頁查詢。

(中時 )