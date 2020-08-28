高雄的瑞豐夜市一棟大樓牆上出現「罷韓懺悔文」。(翻攝「歷史哥澄清唬」粉專)

前高雄市長韓國瑜6月6日被投票罷免後，至今快3個月了。有女網友發現，瑞豐夜市一棟大樓牆上居然出現「罷韓懺悔文」。

臉書粉專「歷史哥澄清唬」貼文透露，有一名女網友發現瑞豐夜市有一棟大樓出租，她跟老公提了一下這事，後來突然看到牆上有「韓國瑜」3個字...想說奇怪？然後再認真看，上頭寫著「韓國瑜，你回來高雄好不好？我很後悔把你罷免掉，我們被民進黨給洗腦。」看完後讓她覺得有點好笑，便用手機放大遠拍。

網友紛紛說：「下面再給他寫一排字，寫說：那是你們自己選，啊不就很厲害。」、「一看就知道台灣價值不足。」、「世界上沒有後悔藥。」、「勇於承認錯誤，值得鼓勵，但是世上有多少人，明知道錯，卻放不下身段承認，一錯再錯。」、「早知如此何必當初！覆水難收。」、「還韓總一個屬於自己的生活。」、「笑著笑著就哭了。」、「韓市長，現在他們才發現你的好啊！」

還有網友建議：「大家要多吸粉。很多認同韓國瑜的一直沒離開，更要幫韓國瑜的理念推廣宣揚給更多人知道。不要嘲諷別人，那可能是假粉或是不夠成熟的韓粉才會做的事喔～大家一起努力。」

(中時新聞網)