傳國民黨裡有人提出一份指如果參選黨主席，就不能去參選2024總統大選。資深媒體人尚毅夫表示，這個提案是卡朱兼殺馬。

尚毅夫在政論節目《新聞面對面》中表示，參選黨主席，就不能去選總統這個提案有意思，它是為了卡朱，會不會順便也殺馬。因為前總統馬英九在問人家意見的時候，問的不只是黨主席選舉，連2024總統大選也有問，當然被問的人，有幾個人反對。

尚毅夫認為，這個提案是卡朱兼殺馬，有這個味道。這個案子提出來，是天下大亂，卡朱立倫是不是為了保國民黨主席江啟臣，未必，卡朱，不一定保江啟臣是為了保江。因為裡面的人，有的是前台北縣長周錫瑋的人，卡朱也可能順帶殺馬。

尚毅夫表示，國民黨的情勢，最妙的一個是，很久沒出現的前主席吳敦義，盛讚馬英九年華正盛，當初初選時，他對朱立倫的火氣有多大，是怎麼殺朱的，朱立倫目前為止選黨主席最有機會，吳敦義也跳出來講馬英九年華正盛。如果朱立倫不選黨主席，吳敦義大概就閉嘴了。

(中時新聞網)