前總統馬英九日前參加「國家不安全」研討會，稱大陸對台「首戰即終戰」，前民進黨立委沈富雄認為，現在是科技戰，對岸若想打南科的台積電，美國不會袖手不管。

沈富雄在政論節目《少康戰情室》中指出，大陸從青海射出2顆飛彈、浙江發出2顆飛彈，4顆都是同一個地點，而且距離美國的飛機還蠻近的，該去的地方都去了，而且不能傷的地方都不傷，這看在台灣人民的眼中，心就安了。因為現在是科技戰，又不是一定要粉身碎骨、身首異處。

沈富雄表示，現在如果大陸要發動戰爭，大家會想它會在西海岸登陸嗎？它會島留人不留嗎？但它若想命中南科的台積電，也就是只要台積電的話，他會打到台南市長黃偉哲的家嗎？不會，連黃偉哲的家碰都不會碰。

由於現在是科技戰，沈富雄說，他跟國民黨台南市議員謝龍介說過，不是因為你對大陸的態度比較和善，它就不打你的家。所以當台灣人民知道，它不打則已，一打可能就是台積電，對岸一旦打台積電，老美會袖手不管嗎？大陸一出手，美國一定反擊，所以首戰恐成世界大戰。

(中時新聞網)