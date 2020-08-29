台灣人是全球有名的愛存錢！根據萬事達卡調查指出，國人每月撥出薪資收入24％作為儲蓄之用，遠高於亞太地區平均值18％，且高居亞太區內18個市場之冠。至於說到主要儲蓄存款的前3大理由包括：為退休預做準備、以投資佈局個人財務規劃及讓身心放鬆的旅遊計畫等；其中，值得注意的是，如果有工作以外的額外收入，大約19％消費者表示會優先作為退休金或是投資之用，遙遙領先亞太區平均值7％，同樣高居亞太區內18個市場之冠，顯見台灣人愛存錢目的無非及早為未來的退休生活做好財務規劃。

懂得善用「雙十原則」、把錢花在刀口上

雖說台灣人愛存錢，每個人社經背景和個人價值觀不同，投注在個人保障規劃的預算也因人而異；小花平台保險顧問提醒，不論預算多寡，不浪費一分錢，用最少的錢買到最大的保障，就是最聰明買保險的方法，以下提出2點建議幫助你思考：「當手中的預算有限，該如何選擇最適合自己的保險商品？」

建議1、做好保費預算控制

首先，針對手頭不甚寬裕的小資上班族，不妨透過「雙十原則」依照各人自身需求進行適當的保險規劃，有效控制保費預算、把錢花在刀口上，不需花大錢也能買到保額充足、保障周全的保單。

所謂的「雙十原則」是指「保險額度不超過家庭收入的10倍或是家庭總保費支出占家庭年收入的10％」，舉例來說，假設家庭年收入為500萬元，則每年所繳的投保金額總額應該落在100萬元左右，「這樣做的好處在於可以用最少的錢獲得夠多的保障！」

小花平台保險顧問同時也強調，投保金額總額主要考量自己與家人至少要有10年的時間在生活上不虞匱乏，「如果能落實『雙十原則』，將家庭總保費支出控制在家庭年收入的10％，可以大幅減緩在追求高保障的同時，必須承受的經濟壓力。」

建議2、買保險有其優先順序

除了做好保費預算控制外，在預算不充裕的情況下，掌握買對、買夠、定期保單健診等原則，才能發揮保險功能、把錢花在刀口上。

小花平台保險顧問指出，不同險種有不同的功能，掌握「保障重於儲蓄」原則，建議投保順序以保障型壽險、意外險、醫療險、防癌險為優先，再依照各人不同人生階段有不同的責任與風險，適度增加其他險種的保障，像是失能扶助險、重大傷病險、長期照顧險……等。

(中時新聞網)