勞動部基本工資審議委員會日前決議，基本工資月薪、時薪皆有微幅調整，其中月薪由現行的新台幣23,800元調升至24,000元、時薪則由現行的158元調升至160元，預計提報行政院核定後，自明（110）年1月1日起開始實施。

勞動部：經濟、社會情勢艱難，勞資雙方互相體諒難處

據了解，在勞動部基本工資審議委員會做出決議前，勞方代表即以照顧基層勞工名義，提出「溫和地」調漲的訴求且希望能速戰速決，最後做出結論：明年基本工資月薪調升至24,000元，加薪200元、調幅約0.84％，而時薪則調升至160元，漲了2元、調幅約1.3％，創下史上最低紀錄。

針對此次基本工資微幅調整，對於大多數薪水高於基本薪資的上班族來說，可能不太有感；勞動部部長許銘春對此說明，今（109）年受到新冠狀病毒肺炎疫情影響，整個經濟、社會情勢都比較艱難的情況下，已經努力讓基本工資有微幅的調整，「這已有照顧勞工的意義！」

許銘春並進一步指出，站在資方立場提出幾個論點，舉例來說，今年國際經濟情勢都不好，加上明年勞健保費可能雙雙調漲，對於勞資雙方無疑都增加了不少負擔，「今年基本工資調漲幅度不高，就是考慮到資方營運面臨嚴峻考驗，在斟酌專家學者的建議下，做出這樣的審議結果，讓勞資雙方可以體諒彼此的難處！」

(中時新聞網)