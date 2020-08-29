讓體重機上的數字，不再成為心中的重量

新陳代謝科醫師與享瘦女孩的23堂療癒對話

寫給受夠減重的你，最後一本減重書

下定決心減肥，告訴自己要每天運動、喝水，控制食量，

半夜卻餓得受不了，沮喪地打開食物櫃，這是女孩的日常。

★ 你是否也想過：

「為什麼我少吃多動還是瘦不下來？」

「為什麼我瘦下來卻又快速復胖？」

「為什麼我這邊的肉怎樣都減不掉？」

本書是一位正因體重而困擾的女孩，與曾因體重而自我厭惡的新陳代謝科醫師減重對話，

透過女孩的心情分享與醫師的專業見解，在對談中重新思考減重的目的與意義。

【精彩書摘】

胰島素阻抗究竟是什麼？

過了一個禮拜，到了小芙的回診日。

「怎麼樣，這禮拜有什麼心得？有量體重嗎？」

小芙回診這麼被我一問，好像不知道如何回答，顯然回家沒有量體重。

關於量體重，臨床上我觀察到很有趣的事。

有些患者天天量體重，為了數字患得患失，但有些人卻是死都不量體重，關於減重究竟要不要量體重，這個問題留待後面討論。 我不想為難她，在診間量了體重沒有明顯變化，於是先幫她看檢測結果。畢竟最擔心的其實是有沒有糖尿病風險，或者有沒有其他內分泌疾病。數據看起來，甲狀腺功能正常，也沒有多囊性卵巢症候群，臨床上也排除了罕見的庫欣氏症，唯一有問題的是血糖輕微偏高和胰島素阻抗。

聽到還沒有糖尿病，她似乎鬆了一口氣，但她就跟絕大多數人一樣，不明白什麼是胰島素阻抗。

簡單來說，胰島素是胰臟的胰島β細胞分泌的一種荷爾蒙，作用就像一把鑰匙，把從腸子吸收進入血液的葡萄糖送進細胞，作為能量來源或者儲存成脂肪以備不時之需。

「正常情況下大約5個單位左右的胰島素會把血糖降到90，妳花了50單位，血糖卻還在105，雖然看起來血糖只比正常的100高出一點點，但是胰島素阻抗指數算起來卻接近13，這個指數超過2，未來糖尿病的機會就會增加。」

也就是說，現在妳用13倍的胰島素在降血糖，雖然現在胰島細胞很年輕，它可以分泌很多胰島素，但10年後或者更久之後，妳的胰島細胞開始老化，分泌不了那麼多胰島素，血糖就會變高，就會變成所謂的第2型糖尿病了。

有一個大型研究長期追蹤糖尿病前期的病人（註4），也就是血糖偏高但還沒到糖尿病程度的病人，15年後，有六成左右都變成糖尿病，」我解釋道。

所謂的胰島素阻抗（Insulin Resistance），這個resistance就是抵抗，阻力的意思。

關於「胰島素阻抗」這個詞，嚴格來說，它應該是一個「胰島素過度分泌」的概念。

正常狀況下，如果胰島素過度分泌，應該會出現低血糖，例如胰島素瘤或胰島母細胞增生的病人，可能動不動就會發生低血糖昏迷，所以當胰島素分泌增加，卻沒有產生低血糖，甚至反而有高血糖，就被稱作胰島素阻抗，也就是細胞抵抗胰島素所傳來的訊號，胰島素的訊號效果變差，於是身體需要製造更多胰島素才能降血糖，臨床上我們把空腹胰島素和空腹血糖的關係用來評估阻抗的程度（註5）。有點像是物價上升，原本1塊錢就能買到東西，現在要5塊錢才買的到。

就疾病生理來說，胰島素過度分泌的情況理論上出現在第2型糖尿病發生之前或是初中期，畢竟隨著胰島β細胞的衰退或老化，胰島素分泌量勢必逐年下降，終究無法分泌所謂的「過多」胰島素，甚至有可能不夠，需要額外施打胰島素做為補充。一般是罹患糖尿病15年以上或是本身胰島素分泌量不足的類型，例如第1型糖尿病。

以為胰島素分泌可以源源不絕，是一個最大的誤解，就跟以為永遠不會出現白頭髮一樣荒謬。

胰島素阻抗(HOMA-IR)

HOMA-IR=Glucose（mg/dL）×Insulin（mU/L）/ 405

正常以1為基礎，數值越大表示阻抗程度越高。

有些人的白頭髮比較早出現，有些人的糖尿病也比較早出現，越早出現糖尿病，要照顧血糖所耗費的心力越多。

雖然罹患糖尿病還是可以得到很好的治療，但是延後發病，縮短病程，可以大幅降低醫療資源的耗費，也可以減少併發症發生的機會。更重要的事，可以免去因為慢性病而承受的種種不便。

臨床上並不是所有體重過重的患者都有胰島素阻抗的狀況，應該這樣說，如果有胰島素過度分泌的問題，此時採取減少胰島素阻抗的做法，例如低醣飲食、間歇斷食，就會有很不錯的效果，但如果胰島素並沒有過度分泌，那麼也許管理熱量攝取或是想辦法增加熱量消耗才是真正的關鍵。

簡單來說，胰島素阻抗也是減重的阻力之一。

(本文摘自《幸福瘦》/天下生活出版)

【作者簡介】

馬文雅

台北醫學院醫學系畢業，新陳代謝內分泌科專科醫師，國立體育大學運動與健康科學研究所碩士。

曾任台北榮總新陳代謝科特約主治醫師、新店耕莘醫院衛教諮詢中心主任、永越健康管理中心體適能中心主任、輔仁大學醫學系部定講師、美國有氧體適能協會台灣分會、AFAA-TW重量訓練指導員。專長為糖尿病衛教、內分泌疾病、健康體適能

39歲那年，一場突如其來的腦炎開啟了她的中年斜槓人生，不再埋首於學術論文，開桌遊店，讀體育研究所，考健身教練，平常喜歡在臉書上寫文章，一開始只是為了幫桌遊店宣傳，後來越寫越多，談運動、談糖尿病衛教、談溝通、談親子、談情緒、談生活中的各種體悟，喜歡哲學思考也熱衷研究認知行為。

小的時候曾經為體型而自卑，加入排球校隊後成為運動健將，球場上領悟到的哲理，一直影響著她的人生觀。身為新陳代謝科醫師，她樂於幫助病人建立健康行為，長達20年的行醫過程中，逐漸意識到有效的衛教並不是說教，而是透過理解和對話，從心開始改變，最大的夢想就是讓人人感覺幸福。

《幸福瘦》/天下生活出版

(中時新聞網)