★ 列舉醫師20多年維持體重其中的6個實用心法：

‧ 檢視吃背後的心理需求：安全感、認同感、責任感、自主感

‧ 每天站上體重機量體重：避免體重超過你設定無法忍受的數字

‧ 讓自己願意開始行動：透過6個問題，找到自己減重真正目的

‧ 不節食只調飲食時間：根據身體規律，學習醫師的「2514」飲食法

‧ 欺騙大腦設定新模式：透過2選1法則，也可以正常吃，不挨餓

‧ 打造不再復胖的環境：設定「獎賞」讓新模式成為好習慣，自然享瘦

◇◇◇ 本書含3篇自我檢視問卷、4項性格測驗、專業減重建議 ◇◇◇

◇◇◇ 24張療癒插畫，給在這條減重路上努力的你溫柔打氣 ◇◇◇

★ 給

✓ 實行各種方式後效果仍不明顯的你

✓ 減重後卻快速復胖的你

✓ 被家人、朋友不停要求減重的你

✓ 滑開社交軟體開始自我懷疑不夠瘦的你

✓ 不停追求瘦還要更瘦的你

期許我們不再為了夏天或某個人減肥，人生短暫，停止追求他人的認同，找回完整的自己，重新為自己而活，你依然可以幸福的瘦下來唷！

【精彩書摘】

「肚子餓忍不住時怎麼辦？」小芙看起來有點擔心。

其實，在漫長的人類演化史中，一餐沒吃真的不會怎麼樣，相信許多人都有經驗，餓的症狀出現之後沒多久，就不會繼續餓了。如果身體機能沒有異常，真的不會單純因為一餐就昏過去。如果真的忍不住，只要記住選擇完全沒有碳水化合物的東西吃，就不會額外增加胰島細胞的工作量。

「燕麥奶可以嗎？上面寫無添加糖。」

這是一個很常見的問題，大家看到包裝上斗大的字寫著無添加糖，就以為是無糖。事實上，奶類不用額外加糖本身就含糖。就像水果不用加糖本身就有果糖，不管水果甜不甜，一個拳頭大的水果約莫就有15公克左右的糖，番茄或芭樂也是一樣的。當你點了一杯拿鐵，告訴店員不必加糖，但實際上牛奶裡面是有糖的。

「什麼？拿鐵也不能喝嗎？」她看起來很驚訝。

「怎麼那麼多東西不能吃啊？」

「不是不能吃，而是如果吃的話，胰島素就得加班，所以需要選擇。食物的份量不等於熱量，不等於含糖量，選份量夠，熱量低，含糖量少的東西就可以。」

「我有聽過低升糖食物，所以只要吃低升糖食物就可以，對嗎？」小芙問。

「可以說是，但也不完全是喔!」我笑著說。

關於低升糖食物的誤區

升糖指數（Glycemic Index，GI），是1981年營養學者大衛．詹金斯（David Jenkins）博士所提出的，是以食用100公克葡萄糖後2小時內的血糖增加值為基準（GI值=100），吃某食物血糖增加值與基準比較得到的數值即為此食物的升糖指數。一般來說，70以上為高升糖，而55以下便是低升糖食物。

但同一種食物的升糖指數並非絕對，它會受到食物烹調的方法而改變，簡單來說，越快可以在小腸分解而轉化成血中葡萄糖的食物，就是所謂的高升糖。例如，未熟的香蕉升糖指數只有43，但熟透時升糖指數攀升至74。磨碎的五穀類，其升糖指數也比完整的榖粒為高，而且磨得越碎，升糖指數越高。不只烹調方法會影響，當跟低升糖食物，例如蔬菜、油脂、蛋白質等同時一起進食的時候，也會改變食物在體內升糖的速度。

臨床上如果遇到糖尿病病人發生低血糖，或是運動員在大量運動後需要快速補充肝醣，就會建議吃高升糖的食物。但平常我們會建議儘量攝取低升糖的食物來減少血糖的波動，對減重的朋友來說，低升糖食物也比較不容易引起飢餓感。 但升糖指數並沒有考慮糖的份量，另一個參數是升糖負荷（Glucose Load, GL），是將食物的升糖指數乘以食物中的含糖量。不過這些指數在日常生活中並不容易應用，所以只要了解原則和觀念就好。

要提醒的是，很多人認為自己吃的是低升糖食物，所以就可以毫無限制，其實這是很大的迷思，因為減重還是需要考慮整體熱量。比方說，雖然堅果屬於低升糖食物，但熱量相對很高，每公克油脂有9大卡的熱量，吃多了還是會胖的。 很多時候，我們斤斤計較著熱量、體重和各種指數，卻忘了限制帶來更多的不滿足，想想看，你什麼時候覺得最餓？是不是特別忙碌的一天之後呢？如果總是都覺得餓，甚至越吃越餓，會不會很奇怪呢？

餓，是腸胃的貪圖，還是慾望的不滿足？

(本文摘自《幸福瘦》/天下生活出版)

【作者簡介】

馬文雅

台北醫學院醫學系畢業，新陳代謝內分泌科專科醫師，國立體育大學運動與健康科學研究所碩士。

曾任台北榮總新陳代謝科特約主治醫師、新店耕莘醫院衛教諮詢中心主任、永越健康管理中心體適能中心主任、輔仁大學醫學系部定講師、美國有氧體適能協會台灣分會、AFAA-TW重量訓練指導員。專長為糖尿病衛教、內分泌疾病、健康體適能

39歲那年，一場突如其來的腦炎開啟了她的中年斜槓人生，不再埋首於學術論文，開桌遊店，讀體育研究所，考健身教練，平常喜歡在臉書上寫文章，一開始只是為了幫桌遊店宣傳，後來越寫越多，談運動、談糖尿病衛教、談溝通、談親子、談情緒、談生活中的各種體悟，喜歡哲學思考也熱衷研究認知行為。

小的時候曾經為體型而自卑，加入排球校隊後成為運動健將，球場上領悟到的哲理，一直影響著她的人生觀。身為新陳代謝科醫師，她樂於幫助病人建立健康行為，長達20年的行醫過程中，逐漸意識到有效的衛教並不是說教，而是透過理解和對話，從心開始改變，最大的夢想就是讓人人感覺幸福。

《幸福瘦》/天下生活出版

(中時新聞網)