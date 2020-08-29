千萬不要對以下三個星座玩弄心機，因為他們看似單純無害，其實深不可測，如果被他們發現有人在玩手段，那麼對方一定會輸得很慘！

▍1. 巨蟹座

經常跟巨蟹座接觸的人都知道巨蟹座很聰明，儘管他們表面看起來一副很單純的樣子，可實際上都是表面的假象罷了。因為對巨蟹座來說，他們不遇到事情還好，一旦遇到事情，他們特別多的心思。而且心眼也比較多，各種心計玩起來你根本看不透他們，最主要的還是他們表面看起來還是單純的樣子，你一點都不知道他們什麼時候會算計你，可謂是城府深不可測。不過好在巨蟹座不是內心陰險的人，而相比於跟別人勾心鬥角，他們更願意跟人坦誠相對，所以跟巨蟹座相處期間，只要你不對他們動心機，你完全不用擔心他們會算計你，哪怕他們有算計你的機會也是一樣。

▍2. 天蠍座

說天蠍座是「老狐狸」絕對名副其實，因為天蠍座的城府深不可測，要是你跟他們玩手段，你跟本玩不過他們，而且天蠍座平時給人的印像很具有迷惑性，甚至你根本不會把他們聯想到有心機的人。而跟你相處期間，天蠍座也會對你很真誠，完全會真心對待你，等到你觸碰到他們利益和底線的時候，他們便會徹底爆發。這時候他們算計你了可能你還不知道發生了什麼事。其實天蠍座的精明更多是體現在保護自己的手段上，他們不會隨便找別人的麻煩，只有別人招惹自己的時候他們才會反擊，可見天蠍座心機重但也是個值得信任的人。

▍3.水瓶座

水瓶座是個心腸很好的人，但是這並不影響他們城府深，事實上水瓶座是個心思很細膩的人。而對於人性也拿捏得非常準，如果你跟他們玩弄手段，那麼你就能深刻體會到他們的厲害之處。不過不同於別人喜歡算計他人，水瓶座是個很有情義的人，只要你沒有招惹到他們，他們就不會把心思動到你頭上。而且跟你發生利益衝突的時候還會優先從你的角度考慮，是個愛恨分明的人。水瓶座的確算是個「老狐狸」，如果你跟他們玩手段，那麼你一定會輸得很慘。反之如果你能跟水瓶座好好相處，他們一定會用心待你並且給你提供幫助。

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(中時新聞網)